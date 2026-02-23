23 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 22:04

Ndour soddisfatto: “Ora giochiamo da squadra, esultiamo tutti insieme. Kean elemento fondamentale per noi”.

Firenze, Stadio Franchi, 02.10.2025, Fiorentina-Lecce, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

23 Febbraio · 22:01

Aggiornamento: 23 Febbraio 2026 · 22:01

Ndour molto positivo nel post partita della gara col Pisa: "Se continuiamo così faremo bene. Peccato per il mio tiro".

Presente presso la sala stampa del Franchi al termine del successo ottenuto sul Pisa, ha parlato così il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour: “Abbiamo una qualità offensiva che di creare tante occasioni. Abbiamo fatto un gran primo tempo mentre nella ripresa ci siamo abbassati un pochino. Dobbiamo solo continuare su questa strada, se andiamo avanti così otterremo buoni risultati. Adesso siamo più squadra sotto tutti gli aspetti, appena un compagno fa una cosa buona noi esultiamo con lui”

È questo il Kean che volete tutti voi?
“Sì, è un elemento fondamentale per noi. Oltre al gol ci ha fatto risalire e respirare: sappiamo tutti che giocatore è”.

È rammaricato per la parata di Nicolas sul suo tiro?
“Sì, era una gran bella conclusione ma ho fatto i complimenti al portiere”

