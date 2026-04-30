Ndour: “La mia miglior scelta in carriera? Andare a giocare all’estero, mi ha cambiato totalmente”

Ndour si è raccontato ai microfoni di Sky sport

Ndour si è voluto raccontare con un’intervista a Sky Sport: “La prima grande scelta l’ho fatta a 16 anni, quando ho letteralmente deciso di cambiare aria. Io all'Atalanta mi trovavo benissimo, è anche in uno dei migliori settori giovanili d'Italia, ma per come sono fatto io avevo bisogno di nuovi stimoli. Quindi ho scelto di andare al Benfica e diciamo che a livello personale è stata una buona scelta.Ho iniziato fin da subito a giocare in serie B con la seconda squadra, ho vinto la Youth League, ho esordito in prima squadra e poi mi ha preso anche il PSG, quindi per quanto riguarda me è stata una buona scelta andare all'estero".