L’Italia U21 batte la Slovacchia e vola ai quarti di finale, Ndour premiato come migliore in campo

Si è giocata ieri la seconda partita del girone dell’Italia U21 agli europei di categoria, con l’Italia che vincendo per 1-0 contro la Slovacchia ha staccato il pass per i quarti di finale. Per la Fiorentina in campo c’era Cher Ndour che è già alla seconda partita da titolare e se nella prima aveva deluso un po’ causando un rigore in favore della Romania, ieri si è rifatto. Infatti il centrocampista viola ha fornito un ottima prestazione che gli è valsa a fine partita il premio MVP, destinato al migliore in campo. Pochi minuti invece per Kayode che è partito ancora dalla panchina