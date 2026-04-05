Corriere dello Sport duro: “Kean non pervenuto, Ndour controfigura di quello in U21, Harrison niente di giusto”

Non pervenuto Kean, Ndour controfigura di quello visto anche di recentissimo nella Under 21, Fabbian mezzala è come non averlo, Harrison nemmeno una giusta, Gudmundsson da esterno sinistro a trequartista centrale ma con gli stessi, scarsi risultati per quanta buona volontà ci mettesse, la regia di Fagioli bella a vedersi e stop (parentesi: Gud e Fagioli mancheranno per squalifica lunedì 13 contro la Lazio al Franchi): e se nella ripresa nulla cosi poteva cambiare in meglio per la Fiorentina, non cambiava neanche in peggio solo perché il Verona perdeva profondità e incisività, eccezion fatta per due cross pericolosi di Akpa Akpro e Frese a cavallo del quarto d’ora e non sfruttati dagli attaccanti di Sammarco. Il nulla dall’altra parte rimaneva il nulla anche quando Vanoli ci provava con una specie di 3-4-1-2, mettendo Piccoli accanto a Kean e Gudmundsson dietro a loro due, salvo poi tornare sui propri passi con l’inserimento successivo di Fazzini per il centravanti azzurro sedici minuti più tardi.

Ma ad un certo momento il Verona si è disunito, ha perso lucidità su un fermo-gioco di Guida per l’infortunio di Fagioli contestando all’arbitro di averlo deciso con il pallone nei pressi dell’area viola, insomma per farla corta, i gialloblù hanno preso scoperti una ripartenza della Fiorentina, Harrison al secondo tentativo ha dato (e non poteva non darglielo) il pallone giusto a Fagioli: palla sul palo e poi in fondo alla rete. Nervosi di qua, festanti di là. Il calcio, la vita. Lo scrive il Corriere dello Sport.