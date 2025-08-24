24 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:32

La Repubblica: “Ndour è un giocatore ritrovato con Pioli, vuole sorprendere tutti con il suo talento”

Firenze, Viola Park, 25.07.2025, Fiorentina-Carrarese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Mirko Carmignani

24 Agosto · 14:13

#FiorentinaNdourPalladinoPioli

Il centrocampista azzurro è diventato un elemento su cui Pioli vuole puntare fortemente per la sua duttilità

Cher Ndour è arrivato a sorpresa a Firenze a febbraio dal PSG, ma l’avvio con Palladino non fu proprio esaltante salvo iniziare a far ricredere tutti con Pioli che lo ha messo titolare giovedì in Conference. L’azzurro è stato uno dei migliori per via della fisicità che ha permesso a Gudmundsson di agire con più libertà. Ndour è stato molto bravo nel palleggio e nella ricerca della posizione senza mai perdere il filo del gioco e questa mossa di Pioli ha sorpreso tutti.

Ndour ha alle spalle un bagaglio di esperienze notevole avendo giocato con stelle come Mbappé e Neymar a Parigi ed è stato uno degli artefici del successo azzurro all’Europeo Under 19, per questo il ragazzo non ha mai pensato di lasciare Firenze nonostante il poco spazio e ha continuato a giocarsi le proprie chances in viola fino ad ora.

Fonte: La Repubblica

