Ndour: “Siamo migliorati molto nelle ultime partite. L’anno scorso non giocavo perchè arrivato a gennaio”

Cher Ndour ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Rapid Vienna, queste le parole del centrocampista della Fiorentina:

“Siamo migliorati molto nelle ultime partite, dobbiamo essere più squadra nei momenti difficili, dobbiamo migliorare in questo ultimo aspetto. Non ho giocato moltissimo lo scorso anno perchè sono arrivato a metà stagione, io mi alleno sempre al massimo perchè la squadra può fare di più come tutti vogliono. Io mi sento un centrocampista offensivo ma nel calcio moderno ogni giocatore deve essere bravo ad attaccare ed a difendere, sto cercando di migliorare ogni aspetto.

“Normale ci siano critiche, tra di noi c’è fiducia, dobbiamo cercare di compattarci quando gli avverri sono offensivi, se riusciamo a restare squadra in quei momenti sono convinto che riusciremo a difendere meglio i nostri gol di vantaggio. La Conference una competizione alla quale teniamo molto, diversa dal campionato perchè siamo riusciti subito a vincere la prima gara del girone unico e nelle gare successive ci sono stati netti miglioramenti. Sicuramente potevamo fare di più in queste prime gre stagionali, basta vedere i risultati, ma il calcio è un gioco di squadra e non vincono o perdono i singoli ma il collettivo”.