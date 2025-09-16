Ndour: “Voglio vincere un trofeo con la Fiorentina. Pioli mi chiede di essere aggressivo sull’avversario”

Il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour è intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A, commentando così l’ultima prestazione della squadra: “Dopo una sconfitta non può essere contento nessuno, anche se è arrivata contro una delle squadre più forti del campionato. Loro hanno investito su grandi campioni, ma anche noi abbiamo qualità. Siamo un gruppo nuovo, con un allenatore nuovo, e stiamo ancora imparando a conoscerci. Per me è una stagione speciale: è la prima che comincio con un club con l’intenzione di restare, senza passare da un prestito all’altro. Ho degli obiettivi personali ben chiari e voglio lavorare al massimo per raggiungerli.”

Sul rapporto con Pioli: “Con il mister mi sto trovando davvero bene. È una persona molto presente, sia in campo che fuori: comunica tanto, è spontaneo e ti dà una mano quando serve. Chiede intensità, determinazione, vuole che entri in area e sia più incisivo. Mi sprona ad essere aggressivo sull’uomo, a non mollare mai.”

Un sogno sportivo: “Provare a vincere qualcosa con la Fiorentina. Si sente nell’aria, tra i tifosi, che c’è il rammarico di una mancata vittoria. Mi piacerebbe giocare la Champions League e vestire la maglia della nazionale maggiore.”

Sul passato: “Al Benfica ero ancora un ragazzo che aveva bisogno di stimoli per restare concentrato. Era tutto nuovo per me. Il club investe molto sul settore giovanile e lì ho vissuto un’esperienza molto formativa: abbiamo anche vinto la Youth League. Mi sono trovato benissimo. Il passaggio al PSG? Un sogno. Allenarsi con certi campioni è un privilegio: basta stare in campo con loro dieci minuti per imparare qualcosa. Curano ogni dettaglio, è impressionante. È stato un piacere condividere il campo con giocatori di quel livello. Ho ancora un gruppo con alcuni di loro e dopo la vittoria in Champions mi sono congratulato. Luis Enrique è un grande allenatore, e la sua filosofia di gioco si adatta perfettamente alla rosa che ha. Poi le esperienze al Braga e al Beşiktaş. Mi hanno aiutato tanto a crescere, non solo come calciatore, ma soprattutto come persona.”