Cambio di procuratore per Ndour, entra nell'agenzia di Giuffrida. La stessa di Gudmundsson

C'è un giocatore nella Fiorentina che sembrava potesse essere la rivelazione della stagione e che piano piano sta sparendo dai radar. Si tratta di Cher Ndour che era partito sempre titolare nelle prim...

C'è un giocatore nella Fiorentina che sembrava potesse essere la rivelazione della stagione e che piano piano sta sparendo dai radar. Si tratta di Cher Ndour che era partito sempre titolare nelle prime 3 partite di campionato e che poi non ha praticamente più messo piede in campo. In attesa di rivederlo all'opera c'è però una notizia che lo riguarda. Il centrocampista dell'Italia Under 21 infatti ha cambiato procuratore ed agenzia, ed è entrato nell'agenzia GG dei fratelli Giuffrida. La stessa agenzia di cui fa parte anche Gudmundsson