Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Ndour: "Il gol del 2-1 ci ha un po' tagliato le gambe e non abbiamo avuto la reazione giusta"

Ndour: “Il gol del 2-1 ci ha un po’ tagliato le gambe e non abbiamo avuto la reazione giusta”

28 Gennaio · 00:14

Ndour

In sala stampa dopo l’eliminazione col Como: primo tempo positivo, poi il calo nella ripresa, chiede più continuità e attenzione mentale.

Cher Ndour, dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Como, ha parlato in sala stampa, queste sono le sue parole: “Non credo che il problema sia stato il gol dell’1-1 perché in tutto il primo tempo abbiamo tenuto bene il campo, avendo anche delle buone occasioni. Nel secondo tempo siamo entrati un po’ molli abbassandosi. Il gol del 2-1 ci ha un po’ tagliato le gambe e non abbiamo avuto la reazione giusta”.

Sugli errori: “Non è che non ci siamo resi conto della nostra posizione in classifica. Stiamo commettendo piccoli errori, che ci stanno penalizzando in quasi tutte le partite. Il mister ci dice sempre di stare in partita ogni minuto. Io credo che spesso stacchiamo la spina. Non credo sia una questione fisica, più di testa. Dobbiamo lavorare per annullare questi minimi errori”.

Sulla posizione: “Il mio esordio da professionista l’avevo fatto proprio in quella posizione. Poi tra Nazionale e altre squadre avevo fatto più la mezzala, ma in generale io sono sempre a disposizione del mister. Poi siamo una rosa ampia e forte, ci sta che si provino nuove posizioni”.

