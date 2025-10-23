Ndour: “Pioli ci ha chiesto grinta, noi l’ abbiamo messa in campo. Un gol fortunato, ma importante”

Autore del gol che ha aperto le marcature, Cher Ndour sta conquistando minuti e soddisfazioni con la Fiorentina in Conference League: “Era una partita molto difficile contro una squadra forte, in un bel contesto con tifosi appassionati, vento e pioggia: poteva diventare un match “sporco”. Siamo stati bravi a entrare forti, ad attaccare bene e a trovare i giusti spazi. Il gol è stato anche un po’ fortunato, ma bisognava esserci: sono contento sia per la rete che per la vittoria. Il mister ci aveva chiesto carattere e fame agonistica, e penso che tutti, sia chi è partito titolare sia chi è entrato dalla panchina, abbiamo messo in campo queste qualità. Siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare così. Vincere dà sempre fiducia e autostima. Dobbiamo ripartire dalla base di oggi, cioè dalla fame e dall’atteggiamento, per arrivare preparati alla partita di domenica contro il Bologna e conquistare la prima vittoria del campionato. Dopo il vantaggio, l’approccio doveva rimanere concentrato: non abbassarsi e non concedere iniziative agli avversari.”