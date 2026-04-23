Nazione svela: “Baldini ha messo Comuzzo e Ndour in cima alla lista dei convocati della Nazionale maggiore”

Baldini chiamerà quasi esclusivamente elementi dell'Under 21

Li ha messi in cima alla lista dei convocati che renderà noti a maggio in vista delle due (tristissime) amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia, Silvio Baldini. Del resto il neo ct della Nazionale maggiore - in quello che sarà un interregno molto breve sulla panchina azzurra - non poteva fare proprio a meno né di Pietro Comuzzo né di Cher Ndour.

Per il centrale, in realtà, quello di Coverciano non sarà un ambiente del tutto nuovo, visto che il classe 2005 si era già guadagnato sotto la guida di Spalletti ben due convocazioni (l'ultima è datata marzo 2025): stavolta però il «soldato» è pronto a fare il suo esordio con la maglia azzurra più pesante di tutte, in mezzo a una squadra che - fatta eccezione per il capitano Donnarumma - sarà composta esclusivamente da elementi dell'Under 21. Tra questi anche Ndour, che proprio con gli azzurrini di recente ha trovato continuità sotto porta (due reti di fila nelle gare di qualificazione agli Europei di categoria contro Macedonia del Nord e Svezia) indossando, peraltro, sia la fascia di capitano che la maglia numero 10. Lo scrive La Nazione.