Nazione esalta Ndour: “Prima convocazione in Nazionale maggiore. È un pupillo di Baldini”

Paratici colpito dalle sue qualità

La prima non si scorda mai, anche se il contesto è particolare e il momento storico non dei più semplici per il calcio italiano. Ma Cher Ndour può sorridere per la prima convocazione nell'Italia dei grandi. Che poi a questo giro tanto grandi non sono neppure, ma lì in mezzo al campo Cher si sentirà a proprio agio. Pupillo di Silvio Baldini, lo abbiamo lasciato nell'ultima tornata di convocazioni con la maglia numero 10 sulle spalle e la fascia di capitano al braccio. Fra gli Azzurrini è un leader, stavolta si ‘accontenterà' con ogni probabilità di giocare titolare contro Lussemburgo e Grecia. Per Baldini è la mezzala perfetta. Passo, fisico, inserimenti e diversi gol. Già, un piccolo marchio di fabbrica. Sette reti (e 3 assist) in maglia viola tra campionato e Conference League, più due sigilli con l'Under 21. Facile ipotizzare che nel doppio test azzurro punti al decimo centro personale della stagione.

Coronerebbe un'annata di crescita esponenziale, che con il passare dei mesi lo ha fatto diventare un titolare della Fiorentina. E a ben vedere è anche uno dei pochissimi sicuri della conferma in vista della prossima stagione. Spifferi dal Viola Park raccontano di come Fabio Paratici sia rimasto colpito dalle sue qualità. Del gruppo azzurro farà parte anche Pietro Comuzzo (per lui non è la prima volta, era già stato convocato da Spalletti senza però esordire). A differenza di Ndour non è reduce da un campionato particolarmente brillante. L'esperienza fra i grandi gli farà comodo in vista di una stagione, la prossima, che dovrà necessariamente essere quella del rilancio. Lo riporta La Nazione.