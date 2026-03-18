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Ndour: “Mancano ancora 9 finali in campionato. Io ho grandi margini di miglioramento”

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Ndour: “Mancano ancora 9 finali in campionato. Io ho grandi margini di miglioramento”

Redazione

18 Marzo · 19:00

Aggiornamento: 18 Marzo 2026 · 19:13

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Alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Conference League ha preso la parola in conferenza stampa Cher Ndour

Cher Ndour ha parlato in conferenza stampa dalla Polonia alla vigilia dalla sfida di ritorno contro il Rakow, queste le parole del centrocampista della Fiorentina:

Il campo non è in ottime condizioni ma questo non deve essere una scusa per noi, siamo concentrati per fare del nostro meglio. I tiri da fuori? Ci lavoriamo in settimana, per il mister il gol dell’andata è frutto di fortuna (ride ndr) però è importante calciare per trovare nuove soluzioni. La Conference è una competizione prestigiosa, siamo affezionati ad una competizione, vogliamo dare il massimo per andare il più avanti possibile.

Io lavoro sempre al 110% per provare a raggiungere la mia esplosione, ho solo 21 anni, sono arrivato alla Fiorentina lo scorso gennaio in un periodo top, quest’anno sto avendo più continuità e giocare mi aiuta a crescere. Ho grandi margini di miglioramenti. Domani dobbiamo giocare come se partissimo dallo zero a zero, dobbiamo essere concentrati dal primo minuto e cercare di non fare gli stessi errori delle volte precedenti.

La vittoria di lunedi ci ha permesso di fare un passo in avanti, sappiamo che ci sono 9 finali ancora da giocare, saranno tutte importanti per noi, siamo un gruppo unito con grandi leader e questo ci sta aiutando in queste ultime partite, speriamo di passare il turno”

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