Ndour scherza con Piccoli nel post partita dopo avergli fatto l'assist: "Oh se non mi paghi la cena"

Autore di un goal e un assist contro il SIgma Olomuc Cher Ndour è andato a parlare ai microfoni del canale ufficiale della Fiorentina nel post partita. Proprio durante l'intervista è passato Piccoli c...

Autore di un goal e un assist contro il SIgma Olomuc Cher Ndour è andato a parlare ai microfoni del canale ufficiale della Fiorentina nel post partita. Proprio durante l'intervista è passato Piccoli che ha segnato la rete dell'1-0 proprio su assist dello stesso Ndour, per questo il centrocampista viola scherzando ha detto: "Oh se non mi paghi la cena.. Direi che mi deve pagare una cena. non c'eravamo fatti promesse ma avevamo parlato di giocare vicino. L'assist viene proprio da questo, io l'ho mandato in porta per il resto ha fatto tutto lui. Ho segnato un goal bellissimo ma viene da quello che ci chiede il mister, anche al 94esimo pressing alto e stare tutti corti, come sul goal di Piccoli. Siamo stati li su una rimessa poi è andata bene anche il tiro dai. Domenica la partita vale molto più dei 3 punti."