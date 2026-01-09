9 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 11:23

Nazione bacchetta Ndour: “Spesso sbaglia i tempi delle giocate. In dubbio per il Milan, c’è Brescianini”

Da capire se in questo mercato lascerà la Fiorentina

Lì in mezzo al campo Cher Ndour ha bisogno di cambiare passo. Nelle ultime settimane ha vinto la concorrenza di Sohm per completare la mediana a tre di Vanoli, ma al di là del gol con l’Udinese si è visto poco. Anche all’Olimpico è stato uno dei più incerti. Non riesce a essere dominante pur essere fisicamente molto prestante. Spesso sbaglia i tempi delle giocate.

In senso assoluto è un prospetto sul quale lavorare per il futuro, nel presente mostra lacune che oggi la Fiorentina forse non si può permettere. L’arrivo imminente di Brescianini – già a disposizione contro il Milan – mette in forte dubbio la sua maglia da titolare. Sempre che la finestra di mercato lo lasci ancora alla Fiorentina nelle prossime settimane. Lo scrive La Nazione.

