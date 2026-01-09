Nazione: “Dodò? Lontano da quello dello scorso anno. Rinnovo? Ancora niente accordo”

E’ ancora lontano parente di quello trascinante, anche a livello caratteriale, dello scorso anno. Ma Dodo ci sta provando a tornare quello sorridente e gagliardo che ha conquistato tutti i tifosi della Fiorentina. Le sue prestazioni sono in leggera crescita come quelle di tanti compagni, ma da lui Vanoli si aspetta molto di più. Uno con le sue qualità nella Fiorentina deve essere un valore aggiunto. Ancora lo si è visto poco in fase offensiva.

Ha trovato una discreta intesa con Parisi lì sulla corsia destra, ma se c’è uno che deve alzare il livello prima di altri è sicuramente l’esterno brasiliano. Ancora niente accordo per il rinnovo, si vocifera per lui l’interesse dell’Inter. Ma per la Fiorentina è un patrimonio ancora da valorizzare. Lo riporta La Nazione.