Repubblica: “Kean titolare contro il Milan? Sta seguendo un piano di recupero. Da scongiurare lungo stop”

Ai problemi fisici si è aggiunto il permesso per motivi familiari

Ai problemi fisici si è aggiunto il permesso societario per motivi familiari che dovevano essere risolti entro il 2025. Kean era stato avvisato da Vanoli che, contro la Cremonese, sarebbe andato in tribuna per via delle poche sedute di allenamento, ma il forfait dell’ultimo minuto di Dzeko ha spalancato le porte della convocazione a Kean, poi decisivo col gol vittoria.

Il piano, tuttavia, non è cambiato perché se Moise fosse partito titolare contro la Lazio avrebbe rischiato un sovraccarico alla caviglia e uno stop poi più lungo. Cosa succederà domenica contro il Milan? Sarà ancora Piccoli il titolare? La curiosità è vedere se l’obiettivo era quello di avere Kean al top contro Allegri che a gennaio lo avrebbe voluto nella squadra rossonera. Lo riporta Repubblica.

