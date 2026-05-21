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Gazzetta esalta Ndour: "Punto di riferimento e titolare. Italiano, giovane e con esperienza internazionale"

Ndour deve migliorare ancora sotto diversi aspetti

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 maggio 2026 12:05
Gazzetta esalta Ndour: "Punto di riferimento e titolare. Italiano, giovane e con esperienza internazionale" -
Rassegna Stampa
Ndour
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Cher Ndour poi è diventato un punto fermo e titolare, con un percorso di crescita continuo. Deve migliorare sotto diversi aspetti ma sia nel presente sia in prospettiva è considerato un profilo ideale. In più è italiano e giovane, ma già con esperienza internazionale per essere stato nel Benfica, Paris Saint Germain, Braga e Besiktas. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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