Ndour scelto dai tifosi viola come il miglior calciatore dello scorso mese di marzo grazie ad un voto collettivo

Cher Ndour è stato scelto come giocatore del mese della Fiorentina

Cher Ndour ha conquistato il cuore della tifoseria, venendo eletto giocatore del mese di marzo. Il riconoscimento è il risultato delle preferenze espresse dai supporter sul portale InViola, che hanno voluto premiare l'impatto del centrocampista della Nazionale U21. Il premio corona un periodo di forma straordinaria per Ndour, capace di abbinare prestazioni di alto livello a gol pesanti, confermandosi un elemento sempre più centrale e decisivo nelle dinamiche della squadra.