Ndour apre il suo sito web: “Centrocampista e guerriero, dove c’è battaglia sono pronto a combattere”

Il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour ha aperto il suo personale sito web. Visitabile al sito web chernodur.com, contiene all’interno una serie di foto, video e la biografia della sua vita e il suo curriculum calcistico. Il sito si apre con una schermata alquanto intrigante, mentre scorrono le immagini del suo gol contro il Sigma Olomuc appare la scritta: “Cher Ndour centrocampista e guerriero, dove il centrocampo è battaglia io sono pronto a combattere.” Un modo dunque per farsi conoscere e seguire ancora di più dai propri fan