Gazzetta: “Ndour può restare: la Fiorentina lo considera un investimento su cui puntare”
Il centrocampista è passato da alternativa a titolare
A cura di Redazione Labaroviola
09 maggio 2026 09:34
In mezzo al campo cresce anche la fiducia per Cher Ndour, passato da alternativa a titolare e arrivato dal Paris Saint-Germain per circa 5 milioni, con una clausola del 50% sulla futura rivendita ancora in mano ai francesi. Il club viola lo considera un investimento su cui continuare a puntare. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.