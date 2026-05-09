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Gazzetta: “Ndour può restare: la Fiorentina lo considera un investimento su cui puntare”

Il centrocampista è passato da alternativa a titolare

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 maggio 2026 09:34
Gazzetta: “Ndour può restare: la Fiorentina lo considera un investimento su cui puntare” - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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In mezzo al campo cresce anche la fiducia per Cher Ndour, passato da alternativa a titolare e arrivato dal Paris Saint-Germain per circa 5 milioni, con una clausola del 50% sulla futura rivendita ancora in mano ai francesi. Il club viola lo considera un investimento su cui continuare a puntare. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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