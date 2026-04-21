Fiorentina, annata difficile ma brilla la stella di Cher Ndour, è lui il miglior giovane della Serie A

Il centrocampista viola sarà premiato al Gran Galà del Calcio, un riconoscimento importante, al termine di una stagione di crescita e continuità

Il prossimo 4 maggio, in occasione del Gran Galà del Calcio organizzato da Adicosp (Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi), ci sarà spazio anche per un riconoscimento che riguarda da vicino la Fiorentina. Tra i protagonisti della serata figura infatti Cher Ndour, giovane centrocampista viola che si è messo in evidenza nel corso della stagione. Tra i protagonisti della serata figura infatti Cher Ndour, giovane centrocampista viola che si è messo in evidenza nel corso della stagione. Il classe 2004 verrà premiato come miglior giovane della Serie A con il trofeo dedicato alla memoria di Daniel Guerini, ex promessa di Fiorentina e Lazio tragicamente scomparsa.

Un riconoscimento significativo che sottolinea la crescita costante del giocatore, capace di ritagliarsi un ruolo sempre più importante all’interno della squadra. Ndour, arrivato tra aspettative e curiosità, ha saputo conquistare progressivamente la fiducia dello staff tecnico. Dopo un avvio in cui ha trovato spazio soprattutto a gara in corso, il centrocampista ha aumentato il proprio minutaggio fino a diventare una presenza stabile nell’undici titolare. Le sue prestazioni si sono distinte per qualità fisiche, capacità di inserimento e personalità nella gestione del pallone mettendo a referto anche contributi concreti in fase offensiva tra gol e assist, oltre a una percentuale di passaggi riusciti elevata che testimonia la sua affidabilità in mezzo al campo.

I numeri, uniti alla giovane età, ne fanno uno dei profili più interessanti del panorama italiano. Resta tuttavia in dubbio la sua partecipazione alla cerimonia di premiazione. Nella stessa giornata, infatti, la Fiorentina sarà impegnata a Roma per la sfida di campionato contro i giallorossi, un impegno che potrebbe impedire al centrocampista di essere presente all’evento.