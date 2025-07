Cher Ndour ha fatto un ottimo ritiro al Viola Park, distinguendosi soprattutto in interdizione. Dunque le premesse non mancano affinché l’ex PSG possa restare alla corte di Stefano Pioli. Lo spirito è quello giusto, il resto lo fanno fisicità e tempi di inserimento per andare al tiro. Ndour da oggi si giocherà tutte le carte nel ritiro in Inghilterra. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.