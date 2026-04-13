13 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:31

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “Vanoli con il 4-3-3 oggi. Ndour in regia, torna Mandragora. Avanti Fazzini-Harrison-Piccoli”

Firenze, Stadio Franchi, 02.10.2025, Fiorentina-Lecce, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Nazione: “Vanoli con il 4-3-3 oggi. Ndour in regia, torna Mandragora. Avanti Fazzini-Harrison-Piccoli”

Redazione

13 Aprile · 09:09

Aggiornamento: 13 Aprile 2026 · 09:09

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Vanoli può sorridere, rientra Solomon

Un momento nel quale tuttavia Paolo Vanoli può sorridere, visto che in previsione della gara di questa sera ritroverà Solomon: l’esterno si è messo del tutto alle spalle i problemi fisici. Nel dettaglio la formazione che affronterà la Lazio, tutto lascia pensare che il tecnico effettuerà qualche variazione rispetto all’undici che è capitolato contro il Crystal Palace, specie a centrocampo: in difesa infatti dovrebbe rivedersi il solito quartetto costituito da Dodo, Pongracic, Ranieri e Gosens (davanti a De Gea), mentre in mediana – in virtù della squalifica di Fagioli – spetterà a Ndour ricoprire il ruolo di regista, coadiuvato – in una sorta di 4-3-3 alla Lazio – dai rientranti Mandragora e Brescianini. In attacco, con Piccoli in vantaggio per il ruolo di punta, spazio a Harrison e Fazzini (anche Gud è stato infatti fermato dal giudice sportivo). Lo scrive La Nazione.

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