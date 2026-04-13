Nazione: “Vanoli con il 4-3-3 oggi. Ndour in regia, torna Mandragora. Avanti Fazzini-Harrison-Piccoli”

Un momento nel quale tuttavia Paolo Vanoli può sorridere, visto che in previsione della gara di questa sera ritroverà Solomon: l’esterno si è messo del tutto alle spalle i problemi fisici. Nel dettaglio la formazione che affronterà la Lazio, tutto lascia pensare che il tecnico effettuerà qualche variazione rispetto all’undici che è capitolato contro il Crystal Palace, specie a centrocampo: in difesa infatti dovrebbe rivedersi il solito quartetto costituito da Dodo, Pongracic, Ranieri e Gosens (davanti a De Gea), mentre in mediana – in virtù della squalifica di Fagioli – spetterà a Ndour ricoprire il ruolo di regista, coadiuvato – in una sorta di 4-3-3 alla Lazio – dai rientranti Mandragora e Brescianini. In attacco, con Piccoli in vantaggio per il ruolo di punta, spazio a Harrison e Fazzini (anche Gud è stato infatti fermato dal giudice sportivo). Lo scrive La Nazione.