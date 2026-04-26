Nazione svela: “Ndour tra i pochi sicuri di una conferma anche per la prossima stagione”

Ndour si è ritagliato un ruolo significativo in questa stagione

Inserimenti e gamba. Uno dei temi tattici della partita del Franchi tra Fiorentina e Sassuolo può essere proprio questo. Perché nella mediana delle due squadre ci sono calciatori con caratteristiche precise. Il duello individuato oggi porta alla sfida tra Cher Ndour e Kristian Thorstvedt, elementi che fanno degli inserimenti e dei gol il valore aggiunto delle proprie prestazioni. Prendete Ndour. Se la stagione della Fiorentina è stata difficilissima, lui si è ritagliato un ruolo significativo, di crescita costante. Ottimo lavoro di Vanoli e Baldini in Under 21.

Ndour è cresciuto sotto tutti i punti di vista, tanto da diventare un titolare di Fiorentina e Under 21, con la convocazione certa in nazionale maggiore a fine campionato. Fra i pochi sicuri di una conferma anche per la prossima stagione in viola. Lo riporta La Nazione.