Nazione lancia Ndour: “Si candida per una maglia contro la Roma dopo il gol e l’assist con il Sigma”

Cher Ndour riprova ad avanzare la sua candidatura. E giovedì lo ha fatto nel modo giusto. Una notte europea che per il capitano dell’Under 21 può rappresentare un grande trampolino di lancio. Ndour viene da un’estate strana, in cui non si è mai fermato. Dopo gli Europei disputati proprio con l’Under 21, ha staccato la spina solo per qualche giorno, prima di fiondarsi al Viola Park per mettersi agli ordini di mister Pioli. Un’estate di buon livello, prima da “sacrificato” come trequartista dietro le due punte, poi richiamato in causa all’iniziare delle partite ufficiali. Titolare nel doppio confronto contro il Polissya, titolare alla prima di campionato contro il Cagliari, poi uno spezzone di partita a Torino e nulla più. Insomma, quando sembrava poter diventare l’equilibratore del centrocampo della Fiorentina, è scomparso.

La partita contro il Sigma Olomouc lo ha riportato in auge. Prima un furbo assist di testa per il gol del vantaggio, siglato da Piccoli. Poi la sassata da fuori area che ha chiuso la contesa. Certo, l’avversario era di modesta levatura, ma nel grigiore di tanti compagni di squadra Ndour è spiccato. Nessuno là in mezza ha la sua fisicità e la sua gamba, caratteristiche che potrebbero tornare già molto utili domani contro la Roma. Pioli necessità disperatamente di soluzioni per portare la palla sulla trequarti avversaria. Una in più, rispetto al lancio lungo e alla lotta sulle seconde palle. Ndour può essere in grado di dargliele, sia nel ruolo di mezzala che in quello di trequartista. Di certo la duttilità non gli manca. La candidatura è avanzata, ora tocca a Pioli. Lo scrive La Nazione.