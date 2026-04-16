Ndour: “Vogliamo rendere felici i tifosi. Essere tra i migliori giovani? Una sfida da dimostrare sul campo”

Ndour parla al magazine della Conference League tra rapporto con i tifosi, pressione, crescita personale e curiosità sui suoi rituali prima delle partite.

Il giocatore della Fiorentina Ndour ha parlato al magazine ufficiale della Conference League, toccando diversi temi tra ambizioni personali, rapporto con i tifosi e vita fuori dal campo. “Tutti conoscono quanto sia forte il legame tra la Fiorentina e i suoi tifosi. La gente sente davvero di rappresentare questa squadra e noi vogliamo provare a renderli il più felici possibile, che è la cosa più bella che ci sia. Essere considerato tra i migliori giovani talenti italiani è uno stimolo ma anche una sfida: ora tocca a me dimostrare tutto sul campo e confermare queste aspettative. Ho già vissuto spogliatoi importanti e sono abituato alla pressione. Il modo migliore per gestirla è restare sempre se stessi”, ha raccontato.

Ndour ha poi svelato anche alcune curiosità personali legate al pre-partita: “Ho una mia playlist, ascolto sempre le stesse cinque canzoni prima di ogni gara. Sono molto superstizioso, non dirò quali sono. Aver girato il mondo mi ha aiutato tanto, confrontarmi con culture diverse ti fa crescere molto. Ad esempio parlo quattro lingue, e questo mi dà equilibrio anche fuori dal campo. Mi ritengo fortunato, perché i miei genitori mi sono sempre stati accanto”.