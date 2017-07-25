Repubblica, Corvino vuole Masina per il dopo Milic. L'affare..

Come riportato dal quotidiano nazionale ﻿Repubblica,﻿ la Fiorentina starebbe pensando di rimpiazzare Milic

Come riportato dal quotidiano nazionale Repubblica, la Fiorentina starebbe pensando di rimpiazzare Milic, ufficializzato all'Olympiacos pochi giorni fa, con Adam Masina. Il terzino sinistro è un pallino d Corvino e la volontà di portarlo a Firenze è alta. L'affare non è dei piú semplici ma il direttore generale viola ci proverà