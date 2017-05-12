Nazione: Tonelli al centro e Murru sulla fascia i nuovi obiettivi
L'edizione odierna della Nazione afferma che, dopo Vitor Hugo, la Fiorentina intende portare a casa anche un centrale difensivo che abbia già esperienza di Serie A: per questo tutto le piste portano a...
A cura di Redazione Labaroviola
12 maggio 2017 10:10
L'edizione odierna della Nazione afferma che, dopo Vitor Hugo, la Fiorentina intende portare a casa anche un centrale difensivo che abbia già esperienza di Serie A: per questo tutto le piste portano a Lorenzo Tonelli, sottoutilizzato a Napoli da Sarri. Occhi però anche su Murru, terzino sinistro del Cagliari che si è ben distinto in questa stagione.