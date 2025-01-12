La Fiorentina si era mossa per Liberali e adesso il talento del Milan passa ad un agente vicino ai viola

Mattia Liberali è uno dei talenti di casa Milan. Il ragazzo classe 2007 ha fatto l'esordio in prima squadra grazie a Fonseca

Il futuro è adesso. Mattia Liberali è entrato a far parte della scuderia dell’agente Alessandro Lucci, la Worldsocceragency, confermando la nostra indiscrezione di metà dicembre. Una scelta che va in una certa direzione: cambiare strategia sul tema più importante per il ragazzo e per il Milan ovvero il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026.

Liberali, nel corso di questa stagione, ha fatto quasi tutto: esordio in serie A da titolare in Milan-Genoa, 2 gol e 1 assist in 9 presenze con la formazione Primavera tra campionato e Youth League, 1 gol in 2 presenze di coppa Italia di serie C, 1 gol in coppa Primavera e 8 presenze in serie C con il Milan. Da un lato Mattia può essere considerato un giocatore multitasking con grandi prospettive, dall’altro un ragazzo che compirà 18 anni il prossimo 6 aprile senza avere ancora una dimensione ben precisa. Dimensione che spera di trovare anche grazie ai consigli dell’agente Lucci. Il talento è talmente puro da inserirlo in quella categoria di giocatori sui quali si ripongono le speranze dell’intero movimento italiano.

Il Milan su Liberali deve cambiare marcia perché è in colpevole ritardo: la trattativa per il rinnovo doveva ancora cominciare e ora l’assist è arrivato con il cambio di agente. Il classe 2007 ha un contratto in scadenza nel 2026 con il club rossonero che va prolungato il prima possibile. Mattia è un ragazzo che ha tanto mercato all’estero e anche in Italia, con Fiorentina e Atalanta che si erano già informate. Geoffrey Moncada sa che non può più prendere tempo o rischia di perdere il controllo su una promessa del calcio italiano. Lo scrive Calciomercato.com

LA FIORENTINA VUOLE PRENDERE UN ALTRO CENTROCAMPISTA OLTRE FOLORUNSHO

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