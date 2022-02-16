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Castrovilli lascia Minieri e passa a Lucci. Pronto all'addio? No, l'agente è in ottimi rapporti con Pradè

Castrovilli ha annunciato il cambio di procuratore, ma questo mossa non necessariamente lo allontanerà dalla Fiorentina

A cura di Lorenzo Bigiotti Lorenzo Bigiotti
16 febbraio 2022 12:41
Castrovilli lascia Minieri e passa a Lucci. Pronto all'addio? No, l'agente è in ottimi rapporti con Pradè - Firenze, stadio A.Franchi, 24.10.2021, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 24.10.2021, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 05.02.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli ha annunciato sul suo profilo Instagram il cambio di procuratore. Il numero 10 ha lasciato il suo storico agente Minieri per passare a Lucci.

Spesso quando si cambia procuratore lo si fa per cambiare squadra. E sui social i tifosi si interrogano sul fatto che Castrovilli potrebbe lasciare presto la Fiorentina. In realtà questa mossa non lo allontana dalla viola, perchè Lucci ha uno stretto rapporto di amicizia e di affari con il direttore Daniele Pradè

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