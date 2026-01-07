Fagioli: “Non dovevamo concedere il rigore, ma adesso siamo più vivi, siamo più squadra”

Al termine di Lazio-Fiorentina, gara terminata 2-2 allo Stadio Olimpico, Nicolò Fagioli ha analizzato la prestazione dei viola nella consueta conferenza stampa post-partita, soffermandosi sugli episodi decisivi e sui segnali positivi mostrati dalla squadra.

“Importante stasera sarebbe stato portare a casa i tre punti, ma nel calcio gli episodi fanno la differenza. Nel secondo tempo siamo andati molto meglio grazie agli accorgimenti del mister, ma la Lazio è un’ottima squadra e mi ha impressionato”, ha spiegato il centrocampista.

Fagioli ha poi parlato del rapporto con l’allenatore e del lavoro quotidiano svolto dal gruppo: “Il mister mi sta dando tante indicazioni e naturalmente ci sto mettendo del mio. Ci sta dando tanto sia a livello tattico che fisico, studiamo molto le partite in base agli avversari”.

Sull’arbitraggio, il numero viola ha preferito mantenere un profilo basso, senza polemiche: “Degli arbitri non devo parlare, dovevamo però stare attenti a non concedere quell’episodio a fine partita”.

Infine, Fagioli ha evidenziato il cambiamento nell’atteggiamento della Fiorentina: “È cambiato che stiamo dando tutti il 100%, siamo più squadra, più vivi, stiamo bene fisicamente ed è importante per come vuole giocare il mister. C’è stata inoltre anche una bella reazione di gruppo dopo lo svantaggio”.