8 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 00:31

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Fagioli: “Non dovevamo concedere il rigore, ma adesso siamo più vivi, siamo più squadra”

Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Fagioli: “Non dovevamo concedere il rigore, ma adesso siamo più vivi, siamo più squadra”

Redazione

7 Gennaio · 23:22

Aggiornamento: 7 Gennaio 2026 · 23:22

TAG:

FagioliFiorentinaLazio

Condividi:

di

Il centrocampista viola analizza il 2-2 dell’Olimpico e sottolinea la crescita della squadra sotto la guida di Vanoli

Al termine di Lazio-Fiorentina, gara terminata 2-2 allo Stadio Olimpico, Nicolò Fagioli ha analizzato la prestazione dei viola nella consueta conferenza stampa post-partita, soffermandosi sugli episodi decisivi e sui segnali positivi mostrati dalla squadra.

Importante stasera sarebbe stato portare a casa i tre punti, ma nel calcio gli episodi fanno la differenza. Nel secondo tempo siamo andati molto meglio grazie agli accorgimenti del mister, ma la Lazio è un’ottima squadra e mi ha impressionato”, ha spiegato il centrocampista.

Fagioli ha poi parlato del rapporto con l’allenatore e del lavoro quotidiano svolto dal gruppo: “Il mister mi sta dando tante indicazioni e naturalmente ci sto mettendo del mio. Ci sta dando tanto sia a livello tattico che fisico, studiamo molto le partite in base agli avversari”.

Sull’arbitraggio, il numero viola ha preferito mantenere un profilo basso, senza polemiche: “Degli arbitri non devo parlare, dovevamo però stare attenti a non concedere quell’episodio a fine partita”.

Infine, Fagioli ha evidenziato il cambiamento nell’atteggiamento della Fiorentina: “È cambiato che stiamo dando tutti il 100%, siamo più squadra, più vivi, stiamo bene fisicamente ed è importante per come vuole giocare il mister. C’è stata inoltre anche una bella reazione di gruppo dopo lo svantaggio”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio