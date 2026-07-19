Il Corriere dello Sport riporta: "Piccoli supera Pinamonti nel gradimento della Lazio, si pensa al prestito"

L'attaccante viola potrebbe andare da Gattuso in biancoceleste

Le colonne del Corriere dello Sport evidenziano l'urgenza in casa Lazio di tesserare una nuova punta centrale, dovendo però fare i conti con un budget ridotto. Il presidente Claudio Lotito, infatti, non vorrebbe andare oltre un investimento compreso tra i 10 e i 12 milioni di euro.

I profili seguiti in Serie A L'assenza di un vero numero nove di ruolo resta un problema aperto, dato che le opzioni sondate finora non hanno subito accelerazioni. Restando nel campionato italiano, i nomi caldi sono quelli di Roberto Piccoli e Andrea Pinamonti. Per quanto riguarda il primo, la Fiorentina — che lo ha acquistato appena dodici mesi fa per 25 milioni — è consapevole che una cessione definitiva oggi comporterebbe una minusvalenza, motivo per cui ha aperto all'ipotesi di un prestito oneroso con obbligo o diritto di riscatto; la Lazio, al contrario, punterebbe a un prestito a titolo gratuito con semplice opzione di acquisto.

I nodi Pinamonti e John Kennedy Diverso il discorso per l'attaccante del Sassuolo, la cui valutazione tocca i 20 milioni di euro ma il cui contratto scadrà nel 2027: una vicinanza alla scadenza che potrebbe far dimezzare il prezzo del cartellino. A frenare i biancocelesti è però l'ingaggio da 2,5 milioni di euro, pesante per una società impegnata a tagliare il monte ingaggi in vista delle scadenze di controllo federali di settembre. Infine, se dal Brasile arrivano conferme su un forte interessamento per John Kennedy del Fluminense (valutato circa 12 milioni), l'ambiente di Formello frena decisamente, mostrando molta più freddezza attorno al nome del talento sudamericano.