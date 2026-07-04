Il Corriere dello Sport annuncia: "Gattuso vuole Piccoli, c'è da decidere la modalità del prestito"

La punta viola può andare dai capitolini con l'ex CT Gattuso

Gennaro Gattuso ha indicato la priorità per il reparto offensivo della sua Lazio, e il profilo preferito risponde al nome di Roberto Piccoli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport – Stadio, il club biancoceleste si è già mosso, avviando i contatti con la Fiorentina per studiare la formula più adatta al trasferimento.

La questione prestito. L'intenzione della dirigenza capitolina sarebbe quella di tesserare la punta attraverso un prestito gratuito con diritto di riscatto, una modalità utile a non gravare subito sulle casse societarie e a rispettare la linea del saldo zero. Di contro, la Fiorentina ha pretese differenti: i viola spingono per una cessione a titolo temporaneo ma oneroso, così da monetizzare subito durante la sessione estiva.