Dalla Turchia riportano: "Interesse di Lazio e Fiorentina per il centrale turco Bardakci del Galatasaray"

Il difensore turco ha mercato in Italia con i viola interessati

In attesa di definire la guida tecnica per la prossima stagione, il calciomercato della Fiorentina entra già nel vivo con un forte interesse per Abdülkerim Bardakçı, difensore centrale classe 1994 in forza al Galatasaray. Il giocatore, centrale mancino di grande personalità con quattro stagioni alle spalle nel club di Istanbul e 26 presenze nella nazionale turca, rappresenta l'identikit ideale per portare esperienza e leadership alla retroguardia viola. Secondo i media turchi, la Fiorentina avrebbe già formulato una prima offerta verbale da 10 milioni di euro, una cifra che rischia però di non bastare. Sul difensore è infatti forte l'inserimento della Lazio, disposta a mettere sul piatto 15 milioni di euro: un rilancio biancoceleste che complica non poco i piani dei viola, chiamati ora a decidere se rilanciare o virare su altri obiettivi per il primo innesto difensivo della stagione.