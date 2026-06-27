Gazzetta: “La Lazio piomba su Piccoli, la Fiorentina apre al prestito se Kean resta”
L’attaccante risponde all’identikit richiesto da Gattuso
La Lazio sta monitorando la situazione di Roberto Piccoli. L'attaccante di 25 anni risponde all'identikit richiesto da Gattuso per il suo 4-2-3-1. Il tecnico cerca una prima punta forte fisicamente, abile nel gioco aereo e capace di reggere il peso del reparto offensivo aprendo varchi per gli inserimenti dei centrocampisti.
La Fiorentina ha versato 25 milioni di euro al Cagliari un anno fa per assicurarsi le prestazioni di Piccoli. Oggi la società prende in considerazione l'ipotesi di una sua partenza in prestito, una soluzione strettamente legata alla permanenza di Moise Kean a Firenze. La Lazio segue questa opzione con attenzione e valuta di formalizzare una proposta a titolo temporaneo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.