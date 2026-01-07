Gudmundsson illude la Fiorentina, poi la Lazio acciuffa il 2-2 con Pedro. Ingenuità di Comuzzo

La Fiorentina soffre poi reagisce e nel secondo tempo va in vantaggio. Poi il 2-2 al 95'

La Fiorentina di Paolo Vanoli oggi alle ore 20,45 affronterà la Lazio di Maurizio Sarri. Viola che proviene dalla vittoria all’ultimo respiro contro la Cremonese acciuffata grazie al gol al 92' di Kean.

PRIMO TEMPO- Lazio più pericolosa della Fiorentina nei primi 15’ di gioco, viola che fa fatica a trovare gli spazi giusti. Al 14’ imbucata centrale di Cancellieri per Basic che prova ad incrociare, chiude lo specchio De Gea. Al 15’ occasione per la Lazio, Isaksen tenta il passaggio per Cancellieri, recupera Gosens e sventa la minaccia. Al 7’ doppio intervento salvifico di Fagioli e Mandragora su Gila, Fiorentina in apnea. Al 19’ Lazio che si lamenta per una trattenuta di Pongracic in area di rigore. Al 20’ giallo per Pongracic. Poco dopo ammonizione anche per Gosens. Al 26’ giallo per Cancellieri. Al 29’ fuori Basic per problemi fisici, al suo posto Vecino. Al 32’ buona trama di gioco della Fiorentina che trova tra le linee Gudmundsson che dà il “la” all’azione. Al 33’ Isaksen prova il tiro dalla distanza che finisce debolmente tra le braccia di De Gea. Al 39’ botta di Cancellieri, palla sul fondo.

SECONDO TEMPO- Al 48’ Gosens mette dentro, arriva Gudmundsson che prova il gol di tacco, Provedel pronto. Al 52’ Lazio avanti all’Olimpico, Cataldi raccoglie la seconda palla sul cross di Pellegrini poi scambia con Vecino che gli riconsegna la palla e trafigge De Gea. Al 55’ giallo per Parisi. Al 56’ la Fiorentina acciuffa l’1-1, sventagliata di Fagioli per Gosens che insacca alle spalle di Provedel. Al 59’ Provedel reattivo sul tiro deviato. Al 60’ fuori Piccoli, al suo posto Kean. Al 68’ fuori Ndour e Gosens, dentro Solomon e Ranieri. Al 71’ giallo per Fagioli. Al 72’ fuori Isaksen al suo posto Pedro. Al 73’ chance per la Lazio ancora su calcio piazzato, miracolo di De Gea su Gila. Poi Romagnoli gli calcia addosso. Al 75’ Gudmundsson riceve e si gira, Provedel chiude. All’80’ fuori Lazzari dentro Hysaj. All’81’ Fagioli mette dentro la palla per Kean che liscia il pallone. All’83’ giallo per Zaccagni, salterà la prossima gara con il Verona. All’84’ cross dentro svetta Pongracic ma palla deviata in corner. All’87’ Sozza richiamato all’OFR per presunto fallo di Gila su Gudmundsson. Dal dischetto l’islandese incrocia, Provedel ci arriva ma non basta ad evitare il 2-1 della Fiorentina. Al 91’ giallo per Pellegrini. Al 92’ doppio cambio Fiorentina, fuori Gudmundsson e Parisi, dentro Nicolussi Caviglia e Pongracic. Al 95’ calcio di rigore per la Lazio per fallo di Comuzzo su Zaccagni. Sul dischetto Pedro acciuffa il 2-2.