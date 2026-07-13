Il Corriere dello Sport riporta: "La Lazio sceglierà tra Piccoli e Pinamonti, uno andrà a Roma"

I due attaccanti sono gli obiettivi della Lazio

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, la Lazio è attivamente alla ricerca di un nuovo centravanti sul mercato, un profilo di spessore che possa offrire garanzie tecnico-tattiche al nuovo allenatore Gennaro Gattuso. La dirigenza biancoceleste, tuttavia, potrà accontentare le richieste del tecnico calabrese soltanto a patto di completare prima un'operazione in uscita: l'indice di liquidità impone infatti di cedere almeno uno tra Boulaye Dia e Tijjani Noslin prima di poter affondare il colpo in entrata.

Al momento, i nomi più caldi sul taccuino del club capitolino sono quelli di Roberto Piccoli e Andrea Pinamonti. Per quanto riguarda Piccoli, la Fiorentina ha aperto alla possibilità di privarsi dell'attaccante, ma la formula richiesta dai viola è quella di un prestito oneroso, una condizione che la Lazio sta valutando attentamente. La pista che porta a Pinamonti, invece, appare legata alle strategie del Sassuolo, club con cui il centravanti è sotto contratto fino al 30 giugno 2027. Nonostante queste siano le opzioni principali in Serie A, non è escluso che nelle prossime settimane possano aprirsi soluzioni alternative provenienti da campionati esteri, allargando così il ventaglio di scelte per l'attacco laziale.