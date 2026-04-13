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FORMAZIONE FIORENTINA: RUGANI IN DIFESA, MANDRAGORA TORNA A CENTROCAMPO

La formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro la Lazio. Le scelte di Vanoli e gli undici viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 aprile 2026 19:43
FORMAZIONE FIORENTINA: RUGANI IN DIFESA, MANDRAGORA TORNA A CENTROCAMPO - Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina di Paolo Vanoli scende in campo all’Artemio Franchi di Firenze contro la Lazio di Maurizio Sarri. Viola che devono fare a meno di Kean, Parisi e Brescianini, fuori dai convocati per i rispettivi infortuni. Gudmundsson e Fagioli assenti per squalifica. Rientra dopo quasi un mese e mezzo Solomon. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina:

De Gea, Dodò, Rugani, Ranieri, Gosens, Mandragora, Fabbian, Ndour, Harrison, Fazzini, Piccoli

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