FORMAZIONE FIORENTINA: RUGANI IN DIFESA, MANDRAGORA TORNA A CENTROCAMPO

La formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro la Lazio. Le scelte di Vanoli e gli undici viola

La Fiorentina di Paolo Vanoli scende in campo all’Artemio Franchi di Firenze contro la Lazio di Maurizio Sarri. Viola che devono fare a meno di Kean, Parisi e Brescianini, fuori dai convocati per i rispettivi infortuni. Gudmundsson e Fagioli assenti per squalifica. Rientra dopo quasi un mese e mezzo Solomon. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina:

De Gea, Dodò, Rugani, Ranieri, Gosens, Mandragora, Fabbian, Ndour, Harrison, Fazzini, Piccoli