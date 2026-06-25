TMW scrive: "La Lazio ha in mano Coppola, superata la concorrenza della Fiorentina per lui"
Il giovane centrale azzurro potrebbe tornare in Italia con la Lazio in pole
A cura di Redazione Labaroviola
25 giugno 2026 15:22
Secondo Tuttomercatoweb, l'ex difensore del Verona Diego Coppola ora al Brighton di ritorno da un prestito al Paris FC potrebbe tornare in Italia con la Lazio che ha superato la Fiorentina nella corsa al giocatore.
I laziali pensano al sostituto di Gila, sposo promesso del Napoli, e potrebbero andare sul giovane centrale azzurro che viene valutato 12 milioni dagli inglesi i quali sono aperti pure al prestito.