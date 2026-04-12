12 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 12:06

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Lazio in emergenza al Franchi: out Provedel, Gila, Marusic, Rovella e Maldini. Zaccagni è in dubbio

Firenze, stadio A.Franchi, 10.10.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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Lazio in emergenza al Franchi: out Provedel, Gila, Marusic, Rovella e Maldini. Zaccagni è in dubbio

Redazione

12 Aprile · 10:38

Aggiornamento: 12 Aprile 2026 · 10:38

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Sarà una Lazio in emergenza quella che affronterà la Fiorentina al Franchi lunedì sera alle 20:45. Sarri infatti dovrà fare a meno di diverse pedine importanti del suo scacchiere. Innanzitutto mancheranno i lungo degenti come Provedel, Gigot, Gila e Rovella. Poi non sarà della partita neppure Maldini che ha un infiammazione del tendine rotuleo. Stamattina inoltre si è fermato anche Marusic, calciatore importante per Sarri visto che è il giocatore più impiegato dell’intera stagione biancoceleste. Chi è in dubbio è invece Zaccagni che potrebbe partire per Firenze ma che comunque dovrebbe iniziare la partita in panchina

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