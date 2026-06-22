Da Roma riportano: "La Lazio sfida la Fiorentina per Arnau Martinez, i biancocelesti sono avanti"
Il giocatore del Girona potrebbe arrivare in Italia con viola e biancocelesti interessati
Il nome di Arnau Martinez accende il duello di mercato tra Fiorentina e Lazio. Secondo quanto riportato da diverse testate giornalistiche vicine all'ambiente capitolino, l'esterno difensivo del Girona — capace di agire indifferentemente su entrambe le corsie laterali — è finito nel mirino della dirigenza biancoceleste.
Per la Lazio si tratta in realtà di un ritorno di fiamma, dopo un tentativo già effettuato durante la sessione di riparazione di gennaio. Per assicurarsi le prestazioni dello spagnolo, la cifra stabilita dalla clausola rescissoria è di 14 milioni di euro. Tuttavia, due fattori potrebbero giocare a favore delle pretendenti abbassando il costo del cartellino: il contratto del giocatore in scadenza nel 2027 e la recente retrocessione del Girona, che costringerà il club iberico a rivedere al ribasso le proprie pretese economiche.