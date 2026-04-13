Precedenti Fiorentina Lazio: lo scorso anno la decise Gudmundsson con una doppietta all'esordio in viola

La Fiorentina ritrova un avversario ostico per avvicinare definitivamente la salvezza a pochi turni dalla fine

La Fiorentina accoglie stasera la Lazio in una gara quasi decisiva per la salvezza perché porterebbe i viola a +8 su Cremonese e Lecce. L'ultimo precedente a Firenze fu la svolta con Palladino in panchina perché segnò il cambio modulo e la doppietta di Gudmundsson che ribaltò Gila in chiusura di tempo.

Nel febbraio 2024 i viola vinsero in rimonta ancora con Kayode e Bonaventura dopo il vantaggio di Luis Alberto, Il 2022 è ricco delle ultime due sconfitte con la Lazio con due sonori KO, infatti finì 0-4 il 10 ottobre 2022 e 0-3 a febbraio. L'8 maggio del 2021 la doppietta di Vlahovic salvò definitivamente la squadra di Iachini, mentre l'ultimo pareggio risale al 2019 quando finì 1-1. Stasera un nuovo capitolo per avvicinare la Fiorentina alla salvezza.