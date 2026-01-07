PAGELLE FIORENTINA: LA DECIDE GUDMUNDSSON, BENTORNATO GOSENS. MALE NDOUR E PICCOLI

De Gea 6,5 Sul gol di Cataldi probabilmente avrebbe potuto fare meglio o uscire per cercare di chiudergli lo specchio, poi si rifà alla grande con una grande parata a metà secondo tempo a mano aperta su Gila

Dodò 5,5 Nel primo tempo sbaglia un pallone clamoroso con un sanguinoso passaggio orizzontale che per poco non apre le porte del vantaggio a Cancellieri. Poi diventa più ordinato e preciso, potrebbe fare molto meglio in fase offensiva, non è determinante

Comuzzo 5,5 Troppo fermo sul gol di Cataldi, non è bravo a leggere il triangolo anche se certamente le responsabilità sono da dividere anche con i compagni di reparto. Alterna degli ottimi interventi difensivi a imprecisioni. Sul rigore è sciocco, cade nelle trappola di Zaccagni

Pongracic 6 Cerca di giocare con personalità la palla quando è in possesso, in difesa tiene botta. Anche lui poteva leggere meglio il triangolo che ha portato al gol di Cataldi

Gosens 7 Robin è mancato, ed è pesata tantissimo la sua assenza. Ordinato in difesa come al solito, preciso in zona gol con un bel sinistro preciso e potente. Poco prima aveva messo un bel pallone nel mezzo. Bentornato

Fagioli 6,5 Predica nel deserto, o meglio, cerca di farlo. Nel primo tempo era in difficoltà perchè intorno a lui non c’era movimento. Il secondo tempo si apre con l’assist gioiello per Gosens. Nicolò è il centro del gioco viola, si va sempre a prendere la palla e la cerca con insistenza come i compagni cercano con insistenza lui. Non è sempre perfetto come quando perde palla e poi fa fallo su Zaccagni

Mandragora 5,5 Cerca di farsi vedere, utile anche in fase di possesso, potrebbe fare di più in tutte le fasi. Troppo scolastico

Ndour 5 Lento e impacciato, come al solito. Avrebbe i mezzi per fare meglio ma fa sempre peggio, perde sempre diversi tempi di gioco ogni volta che è in possesso di palla. Cosi è inutile

Parisi 6,5 La note negative della sua partita derivano solo dalle sceneggiate, ormai solite, come quella che gli costa un giallo sciocco per proteste inutili. Il resto è certamente positivo, utile in entrambe le fasi, attacca bene e difende con intelligenza, aiutando i compagni.

Gudmundsson 7 Gioca con grande intelligenza e cerca sempre di essere utile, è ordinato. Non gioca nel suo ruolo e si sacrifica molto. Sua la giocata che porta al rigore, glaciale dal dischetto

Piccoli 4,5 Prestazione nulla del centravanti, nella gara contro la Cremonese non aveva quasi mai tirato in porta ma era stato almeno utile nel lavoro per la squadra, nelle sponde, nel gioco con i compagni. Ecco, tutto questo contro la Lazio non c’è stato. Mai in partita. Inesistente

Kean 5,5 Entra ma non punge, svirgola un bel pallone che gli da Fagioli

Ranieri 6 Entra, si piazza sulla fascia sinistra e cerca di essere ordinato e pulito

Solomon 6 Dà vivacità alla fascia sinistra