Il retroscena di Il Tempo: "Commisso interessato alla Lazio ma Lotito fece muro. Poi la Fiorentina"

Non arrivò mai un'offerta ufficiale, ma l'interesse era concreto

Che Rocco Commisso fosse un amante del calcio italiano non è un segreto, ma prima di acquistare la Fiorentina c'era stato un interessamento da parte dell'italo-americano nei confronti della Lazio. L'ex patron viola aveva sondato il club biancoceleste per conto della JP Morgan, una delle più grandi banche d'affari con sede a New York.

Non arrivò mai un'offerta ufficiale in casa Lazio, ma l'interesse era reale e concreto. Tuttavia trovandosi un muro da parte di Lotito, Commisso ha poi dirottato la sua attenzione verso la Fiorentina. Lo riporta Il Tempo.