La Nazione annuncia: "La Lazio spinge per Piccoli, ma si parla solo di un prestito per l'attaccante"
L'attaccante viola ha interessato molte squadre tra cui i biancocelesti
A cura di Redazione Labaroviola
01 luglio 2026 14:12
I contatti tra la Fiorentina e il procuratore Alessandro Lucci non si limitano al solo Liberali: l'incontro è servito anche per fare il punto su diversi nodi del mercato estivo viola, come riportato da La Nazione.
In cima all'agenda c'è la situazione di Moise Kean — per il quale scatta oggi la finestra di quindici giorni legata alla clausola rescissoria — oltre al futuro di Piccoli, finito concretamente nei radar della Lazio. I biancocelesti ragionano sulla base di un trasferimento in prestito; una formula, questa, gradita anche a Gennaro Gattuso, che accoglierebbe volentieri (sempre a titolo temporaneo) anche il centrocampista Fabbian.