Firenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Parisi: “Ringrazio il mister per la fiducia. Ho le caratteristiche per giocare esterno d’attacco”

7 Gennaio · 20:00

Aggiornamento: 7 Gennaio 2026 · 20:00

FiorentinaLazioParisi

L’esterno della Fiorentina Fabiano Parisi ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita di Lazio-Fiorentina. Queste le sue parole:

“Devo ringraziare il mister per la fiducia che ha avuto per mettermi in questo nuovo ruolo. Ho le caratteristiche per giocare lì, ho dribbling, ho velocità e posso fare bene la fase difensiva. Il ruolo mi piace e sto lavorando duramente in queste due settimane e dovranno arrivare anche gol e assist. Appena il mister mi ha chiesto di giocare lì ho subito dato disponibilità ma devo continuare a lavorare per incidere con gol e assist”.

