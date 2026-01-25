Scontri in autostrada tra i tifosi del Napoli e della Lazio: usati anche coltelli, mazze e bastoni

Scontri all’alba sull’autostrada A1 tra un gruppo di tifosi del Napoli, diretti a Torino, e uno della Lazio di rientro da Lecce. Sono entrati in contatto lungo la carreggiata nord che è stata bloccata per alcuni minuti. Sono 80 i tifosi della Lazio intercettati e fermati al casello autostradale di Monte Porzio Catone. Il gruppo era proveniente dalla trasferta di Lecce e in viaggio su van e auto private. L’intervento è scattato dopo la segnalazione di un contatto avvenuto lungo l’autostrada A1, vicino a Frosinone.

Quando i veicoli hanno deviato verso il casello di Monte Porzio Catone, nel tentativo di evitare i controlli ai principali ingressi della Capitale, sono stati bloccati dagli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con il supporto di contingenti della forza pubblica coordinati dalla Questura. Durante il controllo, da uno dei van alcuni occupanti hanno lanciato in strada mazze e coltelli da cucina. Il materiale è stato sequestrato e i passeggeri del mezzo portati in Questura.

Altri tifosi laziali, che viaggiavano su un pullman, sono stati intercettati nella zona di piazza Don Bosco dopo aver tentato di sottrarsi ai controlli alla vista degli agenti. Alcuni passeggeri sono stati rintracciati e, trovati in possesso di taglierini e petardi. All’interno del pullman sono stati trovati caschi, aste e petardi. Lo scrive La Repubblica