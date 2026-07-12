Il Corriere dello Sport riporta: "Comuzzo piace alla Lazio, il giocatore può andare a Roma in prestito"

Il difensore viola non è al momento un titolare di Grosso

Pietro Comuzzo figura tra i profili indicati come possibili partenti in casa Fiorentina, poiché il centrale del 2005 rischia di trovare meno minutaggio all'interno delle rotazioni del reparto arretrato dopo gli innesti di Viery e Dragusin. Sulle tracce del giovane difensore si stanno muovendo diversi club e, in base a quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, l'interesse della Lazio per il giocatore resta concreto, venendo identificato come la principale alternativa economica rispetto alla pista che porta a Sergi Dominguez. Un elemento strategico potrebbe agevolare il trasferimento nella Capitale: avendo 21 anni, la sua iscrizione a bilancio non andrebbe a pesare sull'indice del costo del lavoro allargato della società, e resta adesso da comprendere l'orientamento definitivo della Fiorentina, che potrebbe aprire a una cessione a titolo temporaneo per venire incontro ai rigidi vincoli di spesa che condizionano la sessione di mercato biancoceleste.