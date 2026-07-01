Di Marzio: "La Lazio guarda in casa Fiorentina, Comuzzo e Piccoli nel mirino, ma solo in prestito"

I biancocelesti sondano il difensore e l'attaccante viola: per entrambi l'operazione dipende dall'apertura della Fiorentina al prestito

Anche la Lazio si muove per rinforzare la squadra a disposizione di Gattuso, pur dovendo fare i conti con un mercato a saldo zero. Le eventuali entrate potranno arrivare solo dopo aver chiuso le uscite. Intanto i biancocelesti iniziano a lavorare per l'attacco e per la difesa. Per il ruolo di centravanti, sono stati avviati sondaggi per Roberto Piccoli della Fiorentina e Andrea Pinamonti del Sassuolo. Il primo sarà possibile solo se i viola apriranno al prestito, mentre per il secondo servirà un investimento economico.

In difesa, invece, si cerca il sostituto di Mario Gila, che si avvicina al Napoli. Il nome caldo è quello di Sergi Dominguez, classe 2005 spagnolo della Dinamo Zagabria. Piace anche Pietro Comuzzo, sempre della Fiorentina. Ma, anche in questo caso, serve che i viola aprano al prestito.

Lo riporta gianlucadimarzio.com